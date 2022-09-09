Тигроведение ввели в приморских школах | 360°

Образование 09 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Тигроведение ввели в приморских школах

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Новый предмет ввели в приморских школах. Там дети из младших классов начнут изучать тигроведение. Об этом сообщил ОТР.

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В ходе уроков детям будут рассказывать о жизни символов региона — амурских тигров. В министерстве образования Приморского края заявили, что таким образом школьники смогут узнать о природе и экологии региона. Вопрос о том, включать ли предмет в программу, школы будут решать индивидуально.

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