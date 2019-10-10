Помогут справиться с трудностями. 300 тысяч подмосковных подростков пройдут тестирование у психологов

До конца ноября обучающиеся средних, средне-специальных и высших образовательных учреждений Подмосковья в возрасте от 13 до 18 лет пройдут социально-психологическое тестирование. Об этом рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области — министр образования Московской области Ольга Забралова.

Тестирование позволит выявить психологические проблемы детей, которые могут привести к употреблению психоактивных веществ, асоциальным явлениям, суицидам. Всего в этом году планируется опросить свыше 300 тысяч детей.

«Мы проводим данное тестирование ежегодно, в прошлом году охватили 315 тысяч ребят. Это очень важная работа, не секрет, что в подростковый период некоторые ребята испытывают трудности. Наша задача — определить, что ребенок нуждается в помощи, и оказать ее», — отметила Ольга Забралова.

Информация об итогах тестирования будет направлена в Министерство здравоохранения Московской области. Дети «группы риска», выявленные в результате тестирования, пройдут дополнительные медицинские профилактические осмотры.