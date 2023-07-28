Образование 28 июля 2023, 13:48 Территорию нового корпуса школы благоустроили в поселке Глебовский под Истрой Пресс-служба администрации г. о. Истра

Читать 360tv в

Территорию вблизи нового корпуса начальной школы в поселке Глебовский благоустроили. Ученики смогут оценить спортивные и игровые площадки уже 1 сентября.

Здание пристройки на 400 мест открыли в начале года. Летом там провели благоустройство прилегающей территории: построили площадки для подвижных игр и тихого отдыха, спортивные и игровые комплексы для детей разных возрастов. Также обустроили учебно-опытную зону, провели освещение и озеленение.

Реклама

«Территория очень большая. Несмотря на то, что в школе будет обучаться около тысячи учеников, места для уроков физкультуры, открытых уроков на воздухе, просто прогулочных площадей или же проведения соревнований, здесь более чем достаточно. Надеюсь, ученикам, их родителям и учителям, которые здесь будут преподавать, вся эта инфраструктура понравится», — отметила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Глебовская школа благодаря пристройке сможет принять порядка тысячи учеников в новом учебном году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».