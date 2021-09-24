Терминалы бесконтактного доступа установят в школах Салехарда

Терминалы бесконтактного доступа появятся в школах Салехарда. В детских садах же установят домофоны. Таким образом получится защитить детские учебные заведения от проникновения посторонних. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Информация о нововведении появилась на заседании городской антитеррористической комиссии, которое провел глава Салехарда Алексей Титовский. На данный момент во всех образовательных учреждениях проходят плановые мероприятия по антитеррористической защищенности, рассказала начальник городского департамента образования Оксана Казыева.