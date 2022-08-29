Температуру начнут измерять у школьников с началом учебного года

Школьникам, учителям и персоналу в новом учебном году будут измерять температуру тела. Об этом «Известиям» сообщили в Роспотребнадзоре.

Ведомство также напомнило, что сохраняется требование к сотрудникам столовых носить медицинские маски и перчатки. В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что пока не требуется возобновлять ограничительные меры для противодействия распространению COVID-19.

Данная мера позволит отфильтровать школьников с повышенной температурой и признаками ОРВИ. Их можно изолировать, предотвратив распространение инфекции. Кроме того, сохранится и запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением сотрудников других организаций.

В России резко ухудшилась эпидемическая обстановка — увеличилось количество новых заражений коронавирусом. В Госдуме предложили изменить формат Дня знаний. Однако такое решение будут принимать региональные власти с учетом ситуации с COVID-19.