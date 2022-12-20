Образование 20 декабря 2022, 04:22 Темой «Разговоров о важном» станет миссия нового движения детей и молодежи Темой «Разговоров о важном» станет миссия движения детей и молодежи «Движение первых» РИА «Новости»

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Одной из тем в рамках проведения в школах России еженедельных занятий «Разговоры о важном» станут миссии и ценности нового движения детей и молодежи «Движение первых». Об этом в комментарии ТАСС сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Он отметил, что до конца года уже согласован перечень тем, которые в рамках «Разговоров о важном» преподаются. В зависимости от повестки, по слова Новикова, есть возможность немного варьировать темы уроков.

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«Например, в начале следующего года нам кажется совершенно естественным, что один из таких „Разговоров о важном“ будет посвящен движению детей и молодежи („Движение первых“)», — сказал Новиков.

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Школьникам имеет смысл подробнее рассказать в рамках «Разговоров о важном» в том числе о ценностях, миссии и направлениях работы нового движения, считает Новиков.

В начале декабря во всех школах Богородского округа прошел урок «Разговоры о важном». На занятии в центре образования № 83 школьники обсудили с педагогами и главой Богородского округа глобальные вызовы современности и духовный выбор человека. Старшеклассники в ходе встречи пришли к общему выводу, что разрушение традиционного понимания семьи и навязывание чуждых ценностей стало главным вызовом современности.