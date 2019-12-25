Тема надежды и отчаяния стала самой популярной на итоговом сочинении у 11-классников

Тема «Надежда и отчаяние» стала наиболее популярной. Ее выбрали 39% всех сдающих сочинение (674 тысячи человек).

24% учащихся выпускных классов выбрали тему «Добро и зло», а 23% — «Он и она».

Тема «Гордость и смирение» оказалась интересна для 12% учеников.

Кравцов отметил, что приуроченная к 150-летию романа Л. Н. Толстого «Война и мир» одноименная тема оказалась наименее популярной. Ее выбрали лишь 2%.

Как сообщил сайт «Русская планета», итоговое сочинение ученики выпускных классов российских школ написали 4 декабря. Его оценивают по системе «зачет-незачет». Положительную оценку получили 98% работ.