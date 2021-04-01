Телеканал «Наука» отметил 10-летие в эфире

Телеканал «Наука» 2 апреля отметит свой юбилей. Ему исполнится 10 лет. Телеканал занимается популяризацией научного контента, а также помогает в реализации научных проектов. Каждый день число зрителей превышает отметку в миллион человек. Ежегодно телеканал смотрит треть населения страны — 43,5 миллиона зрителей.

В этом году праздник совпал с объявленным Годом науки и технологий. По словам президента Российской академии наук Александра Сергеева, данное совпадение не является случайным.

«Канал выполняет очень важную работу — перевод с научного языка на язык, который понимает каждый. Я от всей души поздравляю канал с юбилеем, и хочу сказать, что сотрудничество Российской академии наук с телеканалом „Наука“ очень важно для нас!» — поздравил телеканал Сергеев.

Президент академии наук анонсировал также ряд совместных передач с телеканалом. Он выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться, развиваться и крепнуть.

Помимо академии наук, телеканал сотрудничает с Нобелевским комитетом, ключевыми научными и исследовательскими организациями России, школами и ВУЗами страны.

«Канал „Наука“ — это пример того, что научно-познавательный медийный проект в России может стать самодостаточным. За 10 лет мы создали не просто самый успешный с аудиторной и коммерческой точки зрения научный телеканал. Помимо этого, канал нашел свою нишу в новых медиа, трансформировался в цифровые форматы. Канал стал важным элементом в вовлечении в науку широкой аудитории», — заявил генеральный директор телеканала «Наука» Григорий Ковбасюк.

За годы своей деятельности телеканала «Наука» был удостоен множеством престижных премий и наград, среди которых «Золотая медаль РАН», Всероссийская премия «За верность науке».

Проекты телеканала переводят на иностранные языки, а видеоролики на YouTube собирают значительное количество просмотров. На данной платформе число подписчиков канала составляет два миллиона. Телеканал также осваивает другие популярные социальные сети, в том числе TikTok.

«В России существует много ресурсов научно-популярной тематики, но, на мой взгляд, „Наука“ — самый понятный. Канал ставит цель достаточно строго соответствовать научному знанию, быть достоверным, но при этом создавать продукт для широкого круга зрителей», — отметила главный редактор телеканала «Наука» Мария Семенова.

Ежегодно при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Министерства просвещения и Российского научного фонда телеканал проводит конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку!». Лучшие работы, представленные на конкурсе, становятся иллюстрациями к научными статьям на Wikipedia.

В честь юбилея телеканал запускает акцию в социальной сети «ВКонтакте». Ежедневно с 2 по 8 апреля в 20:00 в прямом эфире будут транслироваться лучшие программы «Науки».