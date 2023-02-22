Образование 22 февраля 2023, 17:46 Технопарк профессионального образования создадут на площадке «Нижполиграф» в Нижнем Новгороде

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о создании технопарка профессионального образования на площадке исторического комплекса «Нижполиграф». Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Центр будет иметь современное оборудование и сможет обеспечить одновременное обучение трех тысяч студентов.

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Никитин также напомнил, что Нижегородская область принимает активное участие в проекте «Профессионалитет».

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«Нижегородская область активно участвует в федеральном проекте „Профессионалитет“, в рамках которого формируются кластеры для более эффективного отраслевого взаимодействия колледжей и предприятий», — сказал он.

К действующим кластерам в регионе добавят следующие: в сфере оборонной промышленности, в сельском хозяйстве и строительстве.