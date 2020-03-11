    11 марта 2020, 03:56

    Технологические энтузиасты создадут экспертный совет по математическому образованию

    Анастасия Кукова

    Экспертный совет по математическому образованию будет создан для оказания экспертной и методологической поддержки ключевым проектам Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
    Технологические энтузиасты создадут экспертный совет по математическому образованию

    Как сообщил ТАСС, НТИ объединил технологических энтузиастов, которые намерены способствовать формированию нового поколения инженеров, ученых и предпринимателей. Задачи движения интегрированы в нацпроект «Наука», в соответствии с которым Россия к 2024 году должна войти в пятерку стран, доминирующих в научных исследованиях.

    Возглавит экспертный совет известный российский математик и педагог, директор Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Ященко. По его мнению, массовое школьное образование должно стать основой для любых проектов в области современных технологий.

    «Я ожидаю прорывного кумулятивного эффекта от объединения потенциала Кружкового движения НТИ, традиций российских математических кружков и таких проектов, как „Математическая вертикаль“ в 7-9 классах», — сообщил Иван Ященко.

    Президент РФ Владимир Путин заявил, что нацпроекты необходимы для поступательного и ритмичного развития страны.