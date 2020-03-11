Технологические энтузиасты создадут экспертный совет по математическому образованию

Экспертный совет по математическому образованию будет создан для оказания экспертной и методологической поддержки ключевым проектам Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как сообщил ТАСС, НТИ объединил технологических энтузиастов, которые намерены способствовать формированию нового поколения инженеров, ученых и предпринимателей. Задачи движения интегрированы в нацпроект «Наука», в соответствии с которым Россия к 2024 году должна войти в пятерку стран, доминирующих в научных исследованиях.

Возглавит экспертный совет известный российский математик и педагог, директор Центра педагогического мастерства города Москвы Иван Ященко. По его мнению, массовое школьное образование должно стать основой для любых проектов в области современных технологий.

«Я ожидаю прорывного кумулятивного эффекта от объединения потенциала Кружкового движения НТИ, традиций российских математических кружков и таких проектов, как „Математическая вертикаль“ в 7-9 классах», — сообщил Иван Ященко.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нацпроекты необходимы для поступательного и ритмичного развития страны.