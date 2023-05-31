Образование 31 мая 2023, 11:35 «Техноград» поможет московским школьникам выбрать профессию Московский «Техноград» проведет профориентационный фестиваль 3 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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В эту субботу, 3 июня, на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) пройдет профориентационный фестиваль. Его организатором выступил центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград», сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

«На площадке будут работать 14 экспертов: коучи, психологи, педагоги и консультанты. Они расскажут ребятам о последних трендах рынка труда, поделятся секретами грамотного подхода к выбору профессии и построению образовательной траектории», — рассказал он.

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Фурсин добавил, что в рамках фестиваля представят обучающие проекты правительства Москвы. Они предлагают школьникам возможность «примерить» специальности на практике.

Также пройдет серия мастер-классов и бизнес-игр. Ребятам покажут фильм «Как и какую профессию выбрать».

Фестиваль ждет школьников старше 12 лет и их родителей в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ. Начало в 10:30.