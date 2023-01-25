Эксклюзив 25 января 2023, 13:31 «Такого не было ни в СССР, ни в другой стране мира». Кравцов рассказал о строительстве 900 новых школ Министр просвещения Кравцов: с 2019 года по нацпроекту в России построили 900 новых школ Пресс-служба Министерства образования Московской области

Читать 360tv в

В России благодаря нацпроекту «Образование» построили сотни новых и отремонтировали тысячи старых школ, поддержали систему дополнительного образования и помогли детям в регионах. Таких программ нет ни в одной стране мира, сказал на выступлении в МГОУ в честь Дня студента министр просвещения Сергей Кравцов.

«Важны национальные проекты — это тот ресурс, который позволяет развиваться. Это новые школы, здания, технологии», — объявил он.

Реклама

Министр рассказал, что ежегодно в рамках нацпроекта выделяют около 200 миллиардов рублей на поддержку системы дополнительного образования и строительство школ в регионах. С 2019 года, по его словам, в России возвели 900 новых школ. Каждый год капитально ремонтируют больше тысячи и по итогам пятилетки обновят более 7300 учреждений, в том числе сельских и поселковых. Сергей Кравцов добавил, что нацпроект позволил развивать систему образования и воспитания, разработать новые методики.

«Такого не было никогда ни в СССР, ни в другой стране мира», — сказал министр.

Он также анонсировал проведение олимпиад совместно с дружественными странами, в том числе Белоруссией и Узбекистаном, и выпуск нового учебника истории для старших классов с разделом о спецоперации.