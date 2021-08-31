Свободную лекционную деятельность предложили запретить в России

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил запретить в России свободную лекционную деятельность, обязав лекторов получать аккредитацию. По его мнению, это поможет в борьбе с лженаукой, написал RT.

Многие специалисты, проводящие лекции, распространяют ложную и антинаучную информацию, считает Петров. Он направил в министерство науки и образования предложение обязать лекторов получить аккредитацию в любом вузе, НИИ или научном центре на проведение лекций и семинаров.