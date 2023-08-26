Образование 26 августа 2023, 15:25 Связанные с СВО задания включили в ЕГЭ по истории ФИПИ включил в ЕГЭ по истории на 2024 год задания, связанные с СВО Aleksander Polyakov/GlobalLookPress

Читать 360tv в

Задания, связанные со специальной военной операцией на Украине, включили в единый государственный экзамен по истории в 2024 году. Проект демонстрационного варианта появился на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

В примере есть задание, где выпускников просят установить соответствие между событиями и их участниками. В перечисленных исторических событиях упоминается спецоперация, а в числе участников — командир реактивного артиллерийского дивизиона Народной милиции ДНР, Герой Донецкой Народной Республики Ольга Качура, известная по позывному «Корса».

Реклама

Она погибла при обстреле Горловки летом 2022 года. Президент России Владимир Путин передал Елене Карабет, дочери Качуры, звезду Героя России, которой ее мать наградили посмертно.

Демонстрационный вариант КИМа Демонстрационный вариант КИМа Демонстрационный вариант КИМа Демонстрационный вариант КИМа

Еще в одном задании нужно расположить в хронологической последовательности исторические события, среди которых упомянуто подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области в состав России.

Ранее разделы об истории России с 1970-х до 2000-х полностью переписали. В новых учебниках появилась информация об истории страны с 2014 года по текущее время, в том числе о спецоперации.