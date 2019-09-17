Священник сравнил школьных психологов с Троянским конем

Павел Островский разместил в Instagram фото соглашения о психологическом сопровождении в школе, которое ему прислала подписчица.

«Одна обеспокоенная мама прислала мне вот эту фотографию. Подозреваю, что похожее соглашение подписывают в большинстве общеобразовательных учреждений», — написал священник.

Он выделил некоторые цели службы, на основании которых «все подписывают эту бумажку». Среди них: содействие педагогическим работникам и родителям в воспитании детей, в формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, формированию у них способности к самоопределению и саморазвитию, профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и развитии, психологическая коррекция и консультативная деятельность.

«И пока некоторые монахи, не имеющие детей, заливаясь слезами радости от работы психологов, рассказывают всем, что это все хорошо и безобидно; меня, многодетного отца, все это очень сильно волнует. Откуда мне знать, что школьный психолог не навяжет моему ребенку какие-нибудь „ценности“, которые будут полностью противоречить христианскому мировоззрению. Да и не смешно ли это? Когда вчерашний подросток, получивший диплом психолога, будет моим детям рассказывать, что есть хорошо, а что плохо? Вы как хотите, а я реально думаю, что мы запустили Троянского коня в свой дом», — заявил Павел Островский.

Также в одной предыдущих публикаций священник усомнился в том, что психология имеет отношение к науке. Поэтому он предложил психологам пройти тест. Островский собирается прислать им вопросы, на которые необходимо будет ответить в течение часа.