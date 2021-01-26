Свердловские вузы вернутся к офлайн обучению в феврале

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уточнил, что лекции будут преподаваться в онлайн формате. Семинары же начнут проходить в аудиториях.

Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик уточнил, что студенты вуза вернутся к обычному обучению с 1 февраля.

«Магистратура остается на дистанте, это их пожелание. Многие работают, им так проще осваивать материал», — уточнил он.