26 января 2021, 15:15
Свердловские вузы вернутся к офлайн обучению в феврале
Ректоры екатеринбургских вузов рассказали, что после окончания зимних каникул студенты выйдут с дистанционного обучения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уточнил, что лекции будут преподаваться в онлайн формате. Семинары же начнут проходить в аудиториях.
Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик уточнил, что студенты вуза вернутся к обычному обучению с 1 февраля.
«Магистратура остается на дистанте, это их пожелание. Многие работают, им так проще осваивать материал», — уточнил он.