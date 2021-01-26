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    26 января 2021, 15:15

    Свердловские вузы вернутся к офлайн обучению в феврале

    Дарья Морозова

    Ректоры екатеринбургских вузов рассказали, что после окончания зимних каникул студенты выйдут с дистанционного обучения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Ректор УрФУ Виктор Кокшаров уточнил, что лекции будут преподаваться в онлайн формате. Семинары же начнут проходить в аудиториях.

    Ректор Уральского государственного юридического университета Владимир Бублик уточнил, что студенты вуза вернутся к обычному обучению с 1 февраля.

    «Магистратура остается на дистанте, это их пожелание. Многие работают, им так проще осваивать материал», — уточнил он.