11 января 2021, 15:14
Свердловские школы вернулись к очной форме обучения
В Свердловской области к очной форме обучения вернулись все школы, передает ОТР.
Отмечается, что все региональные школы обеспечены бесконтактными термометрами, рециркуляторами для обеззараживания воздуха, антисептиками и прочими средствами защиты. При этом в учебных заведениях составлено особое расписание уроков и отдельные входы-выходы.
«Все устали от дистанта. На дистанте работать тяжелее, очень много ребенок проводит за компьютером, очень много учитель проводит за компьютером времени», — заметил директор одной из школ.