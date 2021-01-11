Свердловские школы вернулись к очной форме обучения

Отмечается, что все региональные школы обеспечены бесконтактными термометрами, рециркуляторами для обеззараживания воздуха, антисептиками и прочими средствами защиты. При этом в учебных заведениях составлено особое расписание уроков и отдельные входы-выходы.

«Все устали от дистанта. На дистанте работать тяжелее, очень много ребенок проводит за компьютером, очень много учитель проводит за компьютером времени», — заметил директор одной из школ.