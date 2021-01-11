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    11 января 2021, 15:14

    Свердловские школы вернулись к очной форме обучения

    Артур Блянихов

    В Свердловской области к очной форме обучения вернулись все школы, передает ОТР.

    Отмечается, что все региональные школы обеспечены бесконтактными термометрами, рециркуляторами для обеззараживания воздуха, антисептиками и прочими средствами защиты. При этом в учебных заведениях составлено особое расписание уроков и отдельные входы-выходы.

    «Все устали от дистанта. На дистанте работать тяжелее, очень много ребенок проводит за компьютером, очень много учитель проводит за компьютером времени», — заметил директор одной из школ.