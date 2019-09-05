Суду предложили лишать вузы аккредитации

Чиновник разработал соответствующий законопроект и 5 сентября он направит его премьер-министру Дмитрию Медведеву для получения заключения.

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Как считает Кутепов, Рособрнадзор не вправе закрывать вуз в одностороннем порядке, таким образом оставляя студентов без диплома государственного образца.

Сейчас ведомство наделено полномочиями приостанавливать государственную аккредитацию образовательных программ высших учебных заведений сразу после того, как будет составлен акт проверки. Спустя время вуз вновь, возможно, откроет двери, но учащиеся останутся без дипломов государственного образца. То же самое касается и отсрочки от армии. В основном из-за этого страдают студенты выпускных курсов, так как они могут столкнуться с проблемами при трудоустройстве.

Вуз могут лишить аккредитации за дефицит кадров и недостаточное обеспечение материально-техническими ресурсами, а также за нарушения при составлении образовательной программы.