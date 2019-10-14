Судья КС раскритиковал реформу российского образования в вузах

После проведения реформы системы образования, российские студенты получают дипломы бакалавров и магистров. Но такое нововведение не улучшило качество знаний, а потраченные на преобразование средства можно было пустить на увеличение зарплаты преподавателей. Такое мнение выразил Судья Конституционного суда (КС) России Константин Арановский.

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«Улучшения в образовании длятся лет 30, а результаты их все еще спорны, так что теперь, когда столько истрачено, а доверия дипломам не прибавилось, нет причин полагаться впредь на министерские решения, инициативу ректоратов и на энтузиазм активистов. Не исключено, что придется теперь подождать, пока дипломы большинства вузов и техникумов (лицеев, колледжей и др.) станут убедительными», — цитирует «Коммерсант» заявление судьи.

По словам Арановского, сейчас наличие высшего образования не может гарантировать должную квалификацию выпускников ВУЗов. Кроме того, переход на болонскую систему с бакалавриатом и магистратурой поддерживают далеко не все.

Он отметил, что «бессчетные ресурсы» потраченные на введение новой системы можно было выделить на «достойную оплату преподавательского труда» и развитие научной сферы.

Как считает Арановский, основной проблемой российского образования является подконтрольность высших учебных заведений административному началу. Вузы должны быть автономными, только тогда можно рассчитывать на высокое качество дипломов и надлежащий уровень образования студентов.