10 апреля 2023, 07:00
Студенты в Киеве потребовали отменить лекцию Арестовича
КНЭУ по просьбе студентов отменил лекцию экс-советника офиса президента Украины Арестовича
В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию бывшего советника руководителя офиса президента Алексея Арестовича и извинились за приглашение «одиозного спикера». От его выстуления потребовали отказаться студенты, сообщило РИА «Новости».
После многочисленных жалоб студенческий академический совет устроил внеочередное заседание правления, отменил запланированное мероприятие и публично извинился. Студентам объяснили приглашение Алексея Арестовича попыткой дать возможность перенять опыт медийного лица, но признали неудачный выбор гостя.
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«[Правление] резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества», — заявили в студенческом совете.
Алексей Арестович ушел в отставку по собственному желанию в январе после того, как обвинил украинскую ПВО в падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске. После увольнения он продолжил делать громкие заявления, например, посоветовал украинцам сменить президента на менее коррумпированного.
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