Образование 10 апреля 2023, 07:00 Студенты в Киеве потребовали отменить лекцию Арестовича КНЭУ по просьбе студентов отменил лекцию экс-советника офиса президента Украины Арестовича РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Киевском национальном экономическом университете отменили лекцию бывшего советника руководителя офиса президента Алексея Арестовича и извинились за приглашение «одиозного спикера». От его выстуления потребовали отказаться студенты, сообщило РИА «Новости».

После многочисленных жалоб студенческий академический совет устроил внеочередное заседание правления, отменил запланированное мероприятие и публично извинился. Студентам объяснили приглашение Алексея Арестовича попыткой дать возможность перенять опыт медийного лица, но признали неудачный выбор гостя.

Реклама

«[Правление] резко осуждает приглашение одиозных спикеров, которые несут угрозу консолидации украинского общества», — заявили в студенческом совете.

Алексей Арестович ушел в отставку по собственному желанию в январе после того, как обвинил украинскую ПВО в падении ракеты на жилой дом в Днепропетровске. После увольнения он продолжил делать громкие заявления, например, посоветовал украинцам сменить президента на менее коррумпированного.