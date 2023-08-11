Образование 11 августа 2023, 19:28 Студенты — участники СВО смогут переходить на бюджет, даже если нет вакантных мест Правительство утвердило механизм перевода студентов — участников СВО на бюджет Викимедиа

Читать 360tv в

Правительство утвердило механизм перевода студентов, которые участвовали в спецоперации, на бесплатную форму обучения. Теперь места будут перераспределять так, что перейти на бюджет станет возможным, даже если по конкретной специальности нет вакантных мест, сообщил ТАСС.

Например, студент-юрист сможет перейти на бюджетное обучение за счет бесплатного места на истфаке, филфаке или любом другому факультете. Форма обучения — очная, заочная или вечерняя — роли играть не будет.

Реклама

Для перевода в образовательном учреждении должны будут создать специальную комиссию, а от студента потребуется только заявление.

Ранее в Минобрнауки заявили, что правительство продолжает работу над различными мерами поддержки участников спецоперации, а также их интеграции в образовательный процесс. Среди уже принятых мер — рекомендация вузам начислять дополнительные 10 баллов на вступительных экзаменах тем поступающим, которые принимали участие в СВО.