    29 апреля 2020, 22:26

    Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая

    Дарья Морозова

    Российские студенты будут дистанционно обучаться с 6 по 8 мая. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на приказ министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.

    По данным пресс-службы министерства, «вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями — с 6 по 8 мая».

    «При этом всем студентам, преподавателям и сотрудникам необходимо соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты и выполнять все рекомендации по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.