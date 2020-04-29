29 апреля 2020, 22:26
Студенты российских вузов будут учиться с 6 по 8 мая
Российские студенты будут дистанционно обучаться с 6 по 8 мая. Об этом сообщило ИА RNS со ссылкой на приказ министра науки и высшего образования Валерия Фалькова.
По данным пресс-службы министерства, «вузы продолжат учебный процесс в дистанционном формате в период между выходными днями — с 6 по 8 мая».
«При этом всем студентам, преподавателям и сотрудникам необходимо соблюдать режим самоизоляции, минимизировать социальные контакты и выполнять все рекомендации по недопущению распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.