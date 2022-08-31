Студенты ННГУ им. Лобачевского выйдут на дистанционное обучение

Некоторых студентов ННГУ им. Лобачевского переведут на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Такой информацией поделился NewsNN со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Студенты очной и очно-заочной форм обучения продолжат учиться в прежнем режиме. Главным условием будет соблюдение эпидемиологических мер.

При этом в дистанционный формат переведут потоковые лекции, а также студентов-заочников, иностранцев и студентов на изоляции.

«Занятия для них будут проходить исключительно в дистанционном формате с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», — отметили в ведомстве.