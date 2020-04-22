Студенты начнут учиться с 1 сентября. Но формат может быть нестандартным

Новый учебный год начнется для студентов российских вузов с 1 сентября. Однако пока не понятно, в каком формате будет проходить обучение — это зависит от ситуации с коронавирусом в стране.

Об этом во время онлайн-брифинга заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Его слова процитировал ТАСС.

Учебный год начнем 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации [с коронавирусом] Валерий Фальков.

Ранее он выразил надежду, что в сентябре студенты смогут начать учиться не в дистанционном, а в традиционном формате — посещая учебные заведения. При этом он подчеркнул, что форма очного образования обязательно изменится и будет сильно отличаться от той, которая существовала до пандемии. Фальков уверен, теперь оно станет более смешанным и начнет активно использовать разные цифровые технологии и онлайн-форматы.

При этом поменяются и требования к педагогам — пандемия показала, что качество образования студентов напрямую зависит от цифровых компетенций преподавателя.

При этом Фальков отметил, что в целом система высшего образования в России справилась с вынужденным переходом на дистанционное обучение. Минобрнауки рекомендовала всем вузам страны перейти на такой формат образования 16 марта — из-за угрозы распространения коронавируса.

По последней информации, в России зафиксировали 57 999 случаев заражения коронавирусом. Больше всех пациентов с COVID-19 находятся в Москве — 31 981 человек, 2548 из которых заболели за последние сутки.