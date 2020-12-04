Студенты МГОУ поборются за звание лучших в чемпионате WorldSkills-2020

В этом году чемпионат WorldSkills впервые проходит в онлайн-формате из-за пандемии. В нем приняли участие студенты Московского государственного областного университета. Ребята уже не раз побеждали в этих соревнованиях, и надеются, что смогут снова занять первые места.

МГОУ уже четвертый год подряд отправляет на WorldSkills своих студентов. Сначала все желающие показывали себя во время отборочных туров в своем университете. Затем сильнейших в каждой компетенции отправляют соревноваться с другими вузами.

«Это проверка себя. Проверка того, насколько ты подходишь профессии, понимаешь ли ты профессию. Проверить свой уровень, проверить свои возможности. Поставить планку выше и перешагнуть через нее», — отметил декан факультета технологии и предпринимательства МГОУ Алексей Хаулин.

В этом году от МГОУ за победу сражаются сразу семь человек — будущие учителя, графический дизайнер, фитнес-тренер и химик. Алена Шитова, которая участвует в компетенции «лабораторный химический анализ», уверена, что войдет в пятерку лучших, а опыт работы на WorldSkills пригодится ей в будущем.

«В следующем году мы планируем пройти обучение как раз таки на специалистов WorldSkills, то есть, уже наоборот, обучать. Поэтому этот опыт был бы очень полезным. Чтобы дальше я могла помогать ребятам, которые так же будут участвовать и, думаю, одерживать победу», — рассказала Алена.

Один из участников в компетенции «преподавание технологии» Роман Ганин уже второй день сидит за компьютером и методично выполняет задания. Строит планы-конспекты уроков, проводит их для волонтеров, даже успел разработать 3D модель елочной игрушки.

«Нам нужно было разработать модель, по которой мы потом провели бы урок. Я с первого курса и до вуза занимался 3D-моделированием, поэтому для меня это самое простое задание из всех, представленных на конкурсе, — рассказал он.

Все участники узнают свои результаты уже 7 декабря. В прошлые годы студенты МГОУ заработали четыре призовых места, и сейчас надеются пополнить ряды победителей. Руководство университета всячески поддерживает ребят — например, игрушку по разработкам Романа решили напечатать на 3D принтере и украсить ей елку университета. На память о чемпионате WorldSkills-2020.