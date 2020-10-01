Студенты консерватории в Петербурге приспособились к учебе в пандемию

«Я знаю, что многие вузы остались в онлайне до сих пор. Для нашего рода деятельности онлайн в полной мере не приемлем, поэтому мы приняли решение, которое позволяет проведение индивидуальных занятий», — отметил он.

Тем более что в подавляющем большинстве обучение музыкантов и так проходит индивидуально. Студент работает один на один с педагогом по специальному инструменту или вокалу. После он идет на общее фортепиано, где опять занимается один на один с преподавателем.

Еще действуют классы камерной музыки, например, трио или квартет. Это относится к понятию «мелкая группа». А групповые и мелкогрупповые занятия численностью до четырех человек сейчас разрешены.

Занятия, в которых должно быть больше четырех человек, переведены в онлайн.

«Мы пришли к выводу, что общегуманитарные дисциплины вести в дистанционном формате даже удобнее, потому что нашим студентам подключиться к конференции через Zoom оказалось проще, чем прийти на лекцию в консерваторию», — рассказал ректор.

По этой причине студенты теперь лучше усваивают общегуманитарные предметы, а уровень знаний обучающихся повысился.

Однако трудности возникли с дисциплинами, подразумевающими присутствие большого числа людей. Это оркестровый и хоровой классы — неотъемлемая часть профессии музыканта. Поэтому приходится разбивать оркестр на группы, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.