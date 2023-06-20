Образование 20 июня 2023, 17:19 Студенты из Тулы приступили к защите дипломов в форме стартапов

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Студенты Тульского государственного университета приступили к защите дипломных работ в форме стартапов. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

За подобный метод защиты работ отвечает федеральная программа «Стартап как диплом», запущенная в России в 2021 году. Она нацелена на вовлечение талантливых студентов в развитие бизнеса и предпринимательства.

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