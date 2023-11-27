Образование 27 ноября 2023, 18:47 Студенты из Петербурга начали обучаться на умных роботах, способных имитировать реакции человека

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В Исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Турнера в Петербурге открылся центр, где будущие медики начали обучаться на умных роботах, способных имитировать реакции человека. Об этом рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Как отметил травматолог-ортопед Марат Асадулаев, манекены, представленные в центре, максимально напоминают человека.

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«Ткани делаются из структур, которые позволяют получить мануальные ощущения от того, что выполняешь манипуляции с тканями живого человека», — сказал он.

Теперь молодой специалист может отрабатывать теорию на практике, а опытный врач — протестировать свои профессиональные навыки.