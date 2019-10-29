Студенты и преподаватели университета «Дубна» сыграли в «Форд Боярд»

А студенты и преподаватели университета «Дубна» решили сыграть в популярную игру. Назвали ее «Форт Дубна». В роли старца Фура — один из учащихся. Игрокам нужно собирать подсказки, чтобы в итоге отгадать заветное слово и забрать приз.

В одной из этих банок спрятана заветная подсказка. Отыскать ее нужно в наполнителе. Что внутри — сюрприз. Это может быть и просто крупа, и нечто не очень приятное на ощупь. Анастасия Бурляева достала записку на последних секундах. Еще чуть-чуть — и она попала бы в игровую темницу.

Играли четыре команды. От каждого факультета — по 16 человек. Участники разгадывали головоломки, учили китайские иероглифы. Игроков испытывали на выносливость и ловкость. Турнир был организован, чтобы сплотить студентов.

«В век бездушных цифровых технологий, нам кажется нужно уделить особое внимание умение работать в команде, умение поддержать, подставить плечо, проявить инициативу и мне кажется, что это мероприятие позволит развить именно эти навыки», — сказала Сусанна Сафарова, заместитель завкафедрой иностранных языков и русского как иностранного.

Чтобы собрать трехметровую башню, требуется слаженная командная работа. Сооружение слишком высокое. Не сразу понятно, как складывать блоки. Одного человеческого роста для строительства явно мало. Эта команда с третьего раза смогла найти верное решение. На помощь игрокам пришла смекалка.

Источник фото: телеканал «360»

Финал игры «Форт Дубна» — такой же, как у оригинала. Требуется отгадать слово и встать ногами на буквы на полу. Если ответ правильный, нужно успеть вынести, как можно больше, золотых монет. Студентам, правда, вместо денег подсунули простые шишки. Но и за них пришлось побороться. Кто набрал больше всех — тот и победил.

«Сложность у нас была на том этапе, когда надо было найти в темной комнате предмет, нам пришлось два раза пытаться, но в итоге все равно мы справились, мы нашли. Самый такой адреналинчик был — это бегать между корпусами. Потому что мы сначала прибежали в 5а. А оказалось, что нужно взять все ключи. Мы побежали искать ключи-подсказки. В общем так круто», — сказала Елена Полянская, студентка университета «Дубна».

Источник фото: телеканал «360»

20 килограммов шишек собрала команда факультета естественных и инженерных наук и победила. Ребят наградили путевкой в Сергиев Посад в рамках патриотического проекта «Моя родина — Россия». Они отправятся на экскурсию в декабре.