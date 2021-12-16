Студенты челябинского вуза продолжат обучаться в дистанционном формате до конца года

Челябинский Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет продлил режим дистанционного обучения. В подобном режиме студенты будут получать знания до 31 декабря. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

«Дистанционный формат обучения продлен до 31 декабря 2021 года. Такое решение было принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой и в соответствии с рекомендациями регионального Роспотребнадзора», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники университа подчеркнули, что информации о том, как будет проходить зимняя сессия, пока нет. Ориентироваться планируют на эпидемиологическую ситуацию в стране.