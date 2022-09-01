Образование 01 сентября 2022, 23:31 Поделиться Telegram

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Viber Студенты московского колледжа научились обходиться без заграничных микросхем

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Студенты колледжа связи № 54 имени Вострухина в Москве так хорошо освоили технологии, что научились при ремонте техники обходиться доступными компонентами, а не дожидаться поставок заграничных микросхем. Колледж 1 сентября посетила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, написала «Парламентская газета».

Матвиенко отметила, что выпускники учебного заведения, как правило, становятся профессионалами своего дела.

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«Они сегодня очень востребованы в стране для последовательного развития нашей экономики, обеспечения технологического суверенитета России, который во многом будет создаваться вашими руками и вашими знаниями», — обратилась она к студентам.

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Учащиеся колледжа работают в сотрудничестве с ведущими мировыми и российскими производителями электроники, поэтому находятся на передовой технологического прогресса.

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