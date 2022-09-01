Студенты московского колледжа научились обходиться без заграничных микросхем

Все новости
Спецоперация
04 сентября 2022, 08:34
Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов
Происшествия
04 сентября 2022, 08:18
Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана
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Мир
04 сентября 2022, 07:27
Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана
Армия
04 сентября 2022, 06:01
Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»
Спецоперация
04 сентября 2022, 05:38
Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС
Мир
04 сентября 2022, 05:19
Германии предрекли массовые протесты осенью
Здоровье
04 сентября 2022, 04:57
Названы продукты для поддержания иммунитета осенью
Мир
04 сентября 2022, 04:56
Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ
Спецоперация
04 сентября 2022, 04:35
Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины