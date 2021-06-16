Студенту из Екатеринбурга занизили оценку за диплом из-за цвета волос

Студенту Уральского политехнического колледжа Роману Щербакову комиссия занизила оценку за дипломную работу из-за цвета волос. Об этом парень рассказал Ura.ru.

Щербаков опубликовал в соцсетях запись, на которой слышно, как преподавательница объясняет причину занижения ему оценки.

«Тут совсем неоднозначно. Защита была хорошая, но твои зеленые волосы все испортили! Поэтому ты получаешь „хорошо“», — говорит женщина на записи.

За проверку этого случая уже взялось Министерство образования Свердловской области. В ведомстве подчеркнули, что результаты аттестационной работы Щербакова будут пересмотрены, поскольку преподаватели не имеют права снижать оценки из-за внешнего вида студентов.