Примерно в половине российских университетов в 2020 году ожидают, что уровень подготовки будет ниже обычного. Представители высших учебных заведений понимают, что приемная кампания этого года не имеет прецедентов — документы на поступление будут приниматься онлайн и до начала ЕГЭ.

Об этом сообщила газета «Известия» после опроса педагогов, проведенного образовательной компании Maximum Education и портала «Навигатор поступления». Наплыва «слабых» студентов ждут 42% представителей вузов. Причиной, по их мнению, станет дистанционное обучение.

«В среднем уровень подготовки значительной части абитуриентов будет ниже, чем обычно. Примерно четверть школьников на дистанционке реально не занимались. И я уверен, что часть из них пойдут сдавать ЕГЭ для поступления в вуз, по многим основаниям: в том числе ради отсрочки от армии», — подчеркнул научный руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования ВШЭ, бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов.

Другое мнение высказали изданию ректоры Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), Российского государственного социального университета (РГСУ), Краснодарского государственного института культуры (КГИК), Ярославского государственного университета (ЯрГУ) и Российского университета дружбы народов (РУДН).

«Во-первых, дистанционная форма обучения не дает резкого снижения качества образования. Во-вторых, хорошие абитуриенты готовятся к поступлению не за месяц-два, они начинают заниматься значительно раньше», — пояснил свою позицию ректор РГГУ Александр Безбородов.

Ректор РУДН Олег Ястребов сообщил, что в этом году ждет победителей и призеров олимпиад.

«В прошлые годы все бюджетные места на „Юриспруденцию“ занимали олимпиадники. Этот год, скорее всего, не станет исключением. Ожидается повышенный спрос на программы медицинского профиля — особенно „Лечебное дело“, „Фармация“, „Сестринское дело“», — сообщил он.

В 2020 году во все вузы Подмосковья можно подать документы на поступление дистанционно. Для этого достаточно загрузить скан или фото заявления со своей подписью и других документов в информационные системы вузов. Электронная подпись не понадобится.