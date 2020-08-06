Студентов предложили распределять по регионам за возможность учиться бесплатно
Как пишет RT со ссылкой на текст письма, Хамзаев предлагает вернуть в практику механизм распределения выпускников. Он предложил позволить молодым людям, которые поступили на платное отделение, но оплатить учебу не могут, заключать договоры на обучение на безвозмездной основе. Основное условие — обязательство отработать два года после окончания вуза в любом регионе России по профессиональному направлению.
Хамзаев подчеркнул, что сейчас некоторые семьи не могут позволить оплатить учебу своих детей в вузе. Ситуация обострилась во время пандемии: многие потеряли работу и лишились дохода.
Такая мера позволит молодым россиянам получить высшее образование вне зависимости от финансового состояния их семьи и восполнить недостающие кадры в регионах. В случае, если студента отчислят или он откажется от распределения, его обяжут заплатить за учебу по полной.
Ранее в Госдуме подготовили законопроект, согласно которому студенты-платники, которые хорошо учатся, смогут рассчитывать на скидку.