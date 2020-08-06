Студентов предложили распределять по регионам за возможность учиться бесплатно

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил возродить схему распределения студентов, которые прошли на платное отделение, но оплачивать учебу не могут. Общественник уже направил соответствующее письмо главе Минтруда России Антону Котякову.

Как пишет RT со ссылкой на текст письма, Хамзаев предлагает вернуть в практику механизм распределения выпускников. Он предложил позволить молодым людям, которые поступили на платное отделение, но оплатить учебу не могут, заключать договоры на обучение на безвозмездной основе. Основное условие — обязательство отработать два года после окончания вуза в любом регионе России по профессиональному направлению.

Хамзаев подчеркнул, что сейчас некоторые семьи не могут позволить оплатить учебу своих детей в вузе. Ситуация обострилась во время пандемии: многие потеряли работу и лишились дохода.

Такая мера позволит молодым россиянам получить высшее образование вне зависимости от финансового состояния их семьи и восполнить недостающие кадры в регионах. В случае, если студента отчислят или он откажется от распределения, его обяжут заплатить за учебу по полной.

Ранее в Госдуме подготовили законопроект, согласно которому студенты-платники, которые хорошо учатся, смогут рассчитывать на скидку.