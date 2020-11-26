Студентов научат вести личный кабинет на Госуслугах

С такой инициативой выступила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, член Совета по развитию цифровой экономики при палате регионов Ирина Рукавишникова.

В каждой прикладной специальности в колледже или вузе нужно предоставлять часы или даже отдельно вводить дисциплины, посвященные применению цифровых технологий.

«С учетом этого следует отредактировать учебники и программы, чтобы образование не отставало от потребностей жизни», — заявила Рукавишникова.

Рассказывать о ведении личного кабинета на сайтах госорганов особенно необходимо студентам по финансовому и налоговому праву.

По словам парламентария, сегодня почти не осталось профессий, которые бы находились за пределами цифрового контура. По этой причине законодатели призывают дополнять образовательные стандарты. Внедрять цифровой ликбез стоит по всем направлениям подготовки специалистов, где этот вопрос еще не рассматривался, уверена Рукавишникова.

Получение образования в школах и вузах в обязательном порядке надо напрямую увязать с обучением цифровой и финансовой грамотности каждого гражданина, добавила парламентарий.