Образование 27 февраля 2023, 14:14 Студентов на Ямале начали обучать пилотированию квадрокоптеров

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Студенты трех колледжей в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое будут бесплатно обучаться пилотированию квадрокоптеров. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Занятия начали проводить по инициативе губернатора, пока на курсы записались только молодые люди.

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«Мы создали материально-техническую базу, обучили своих педагогов, составили программы, прошли все технические необходимости для этих беспилотных летательных аппаратов», — рассказала директор Ямальского многопрофильного колледжа Тамара Токманцева.

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Квадрокоптеры успешно используются в наблюдениях за местностью и газопроводами, а также за арктической фауной. Кроме того, навыки могут быть полезны в зоне СВО.