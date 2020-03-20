Студентов МГУ попросили вернуться домой во время карантина

Студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, проживающих в общежитиях, попросили вернуться домой на время дистанционного обучения, которое вуз ввел из-за пандемии коронавируса. С таким обращением к учащимся выступил ректор университета Виктор Садовничий.

По его словам, 16 тысяч студентов живут в общежитиях МГУ. Это места большого скопления людей. «Мы не будем ограничивать возможность проживания в общежитиях — пожалуйста, живите. Но есть просьба, она разумна. Если есть возможность, езжайте домой», — сказал Садовничий в своем видеообращении к студентам, которое было размещено на официальном Youtube-канале университета. При этом он подчеркнул, что это необязательное требование.

Как отметил ректор МГУ, вуз готов помочь студентам, решившим уехать домой, с оплатой билетов, если в этом есть необходимость.

Минобрнауки 16 марта рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение. Такие меры необходимы для недопущения распространения коронавируса. Теперь ведомство разрешило университетам и институтам передвинуть период сессии в том случае, если есть такая необходимость.

Особые правила коснулись не только студентов, но и школьников. Сначала в российских школах ввели свободное посещение, позже объявили об увеличении весенних каникул. Учеников обязали находиться дома с 23 марта по 12 апреля. При этом будет проходить дистанционное обучение.