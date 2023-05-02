Образование 02 мая 2023, 03:11 Студентов из новых регионов России предложили временно переводить в другие вузы Сенатор Никонорова: студенты из новых регионов РФ смогут временно учиться в других вузах РИА «Новости»

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Студентам из новых регионов России предложили альтернативу дистанционному обучению — временный перевод в другие вузы страны. Об инициативе властей ДНР «Парламентской газете» рассказала сенатор от республики Наталья Никонорова.

Сенатор отметила, что дистанционный формат обучения негативно сказывается на качестве образования, поэтому студентов из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей предложили временно переводить на обучение или стажировку в другие высшие учебные заведения России.

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Никонорова рассказала о механизме временного перевода, который обсуждали с министром молодежной политики республики Кириллом Макаровым

«Представляется, что наиболее удобный для этого механизм — заключение договоров о целевом обучении не только студентами первых курсов, как сейчас, но и вторых, и третьих и так далее. В этом случае заказчик оплатит обучение студента в другом вузе, а затем он как дипломированный специалист вернется, чтобы работать дома, в Донбассе», — пояснила сенатор.

Никонорова отметила, что такой вариант предложили сами студенты, далее предложение отправят на обсуждение в федеральное министерство образования и науки. Также планируют создать механизм возвращения студентов в родные вузы после стабилизации обстановки в регионах.