    18 февраля 2020, 16:42

    Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением за отказ носить юбку

    Анатолий Минкин

    Скандал из-за одежды начался в профессиональном колледже № 2 Челябинска. Студентке железнодорожного отделения руководитель запретил приходить на учебу в брюках. На попытки девушки объяснить, что зимой нужно одеваться теплее ей пригрозили отчислением. Подробности рассказало издание «Челябинск онлайн».
    Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением за отказ носить юбку

    Мать студентки рассказала, что за юбки у студенток выступает Сергей Смородин, руководитель отделения. При этом ни в каких актах требований к внешнему виду учащихся нет. Когда женщина вместе с дочерью приехала разбираться, то он заявил, что студентка не выполняет его личные требования по поводу внешнего вида, а значит ей грозит отчисление.

    «Я уже направила обращения в полицию, прокуратуру, директору колледжа, в Минобр, Минздрав, Роспотребнадзор, администрацию города, администрацию президента и в „Единую Россию“», — заявила мать девочки.

    В письме на имя директора учебного заведения женщина попросила обратить внимание на то, что 66-летнего мужчину интересует одежда несовершеннолетних студенток.

    Сам Сергей Смородин в беседе с журналистами пояснил, что в колледже студенты должны соблюдать дресс-код: юноши носят голубую рубашку с погончиками, галстук и темные брюки. Девушки носят такие же рубашки с галстуками и юбки.

    Он пояснил, что сначала разрешил студенткам зимой носить классические прямые брюки, но девушки начали приходить в обтягивающих штанах.

    «Я до этого просил: «Девочки, не надо этого делать, у нас парней много». И тут я отменил свое решение, сказал: «Ходите в юбках», а мама теперь пишет, что это личный конфликт», — рассказал преподаватель.

    Он отметил, что студенток уведомили под подпись о том, что они должны приходить только в брюках. Однако девушка, которая пожаловалась на это правило написала, что не согласна с этим решением. Однако Сергей Смородин считает, что это нарушение правил, так как форма дисциплинирует.

    «Мне тоже много чего не нравится. Сейчас разреши одной ходить в брюках, вторая придет в шортах, третья — в декольте. Вот об этом речь», — пояснил он.

    Теперь в деле разбираться будут специалисты регионального министерства образования, куда поступила жалоба мамы недовольной студентки. В пресс-службе ведомства отметили, что намерены проверить превышение должностных полномочий преподавателя.

    «В уставе учреждения прописано строгое соблюдение классического делового стиля, но брюки в данном случае допустимы. Если будет выявлено превышение, соответственно, будут приняты меры», — отметили в министерстве. Там же отметили, что нарушение этих норм — не повод для отчисления.