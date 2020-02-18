Студентке челябинского колледжа пригрозили отчислением за отказ носить юбку

Мать студентки рассказала, что за юбки у студенток выступает Сергей Смородин, руководитель отделения. При этом ни в каких актах требований к внешнему виду учащихся нет. Когда женщина вместе с дочерью приехала разбираться, то он заявил, что студентка не выполняет его личные требования по поводу внешнего вида, а значит ей грозит отчисление.

«Я уже направила обращения в полицию, прокуратуру, директору колледжа, в Минобр, Минздрав, Роспотребнадзор, администрацию города, администрацию президента и в „Единую Россию“», — заявила мать девочки.

В письме на имя директора учебного заведения женщина попросила обратить внимание на то, что 66-летнего мужчину интересует одежда несовершеннолетних студенток.

Сам Сергей Смородин в беседе с журналистами пояснил, что в колледже студенты должны соблюдать дресс-код: юноши носят голубую рубашку с погончиками, галстук и темные брюки. Девушки носят такие же рубашки с галстуками и юбки.

Он пояснил, что сначала разрешил студенткам зимой носить классические прямые брюки, но девушки начали приходить в обтягивающих штанах.

«Я до этого просил: «Девочки, не надо этого делать, у нас парней много». И тут я отменил свое решение, сказал: «Ходите в юбках», а мама теперь пишет, что это личный конфликт», — рассказал преподаватель.

Он отметил, что студенток уведомили под подпись о том, что они должны приходить только в брюках. Однако девушка, которая пожаловалась на это правило написала, что не согласна с этим решением. Однако Сергей Смородин считает, что это нарушение правил, так как форма дисциплинирует.

«Мне тоже много чего не нравится. Сейчас разреши одной ходить в брюках, вторая придет в шортах, третья — в декольте. Вот об этом речь», — пояснил он.

Теперь в деле разбираться будут специалисты регионального министерства образования, куда поступила жалоба мамы недовольной студентки. В пресс-службе ведомства отметили, что намерены проверить превышение должностных полномочий преподавателя.

«В уставе учреждения прописано строгое соблюдение классического делового стиля, но брюки в данном случае допустимы. Если будет выявлено превышение, соответственно, будут приняты меры», — отметили в министерстве. Там же отметили, что нарушение этих норм — не повод для отчисления.