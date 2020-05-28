Студентка училища гражданской авиации рассказала об учебе

В настоящее время училище не проводит занятия из-за ограничительных мер. Тем не менее, Куквинова занялась повторением теоретического материала и рассказала, как проходит обычная жизнь в училище.

«Подъем в шесть утра. С семи до восьми — бегаем, у нас с утра кросс. Потом душ, завтрак, в девять утра начинаются пары. Три пары, обед с двух до трех. Потом либо еще одна пара, либо факультативы — бассейн, батут или на выбор игры — волейбол, баскетбол или футбол. Идешь, куда хочешь. Это еще пара часов. Ужин с 7 до 8 вечера, потом самоподготовка к парам на следующий день, делать домашнее задание. Потом построение вечернее, у первокурсников ПХД: моют поток, стены, потолки, раковины; короче, соблюдают чистоту на потоке. Затем подготовка ко сну и отбой», — пояснила собеседница.

По ее словам, учащиеся питаются четыре раза в день согласно установленных нормам. В ежедневном меню есть молочные продукты, какао, фрукты, мясо и рыба. В воскресенье курсанты могут отдохнуть от учебы.

«Бездельничать точно времени нет! У нас жестко, но интересно. Тебе все предоставлено, чтобы ты стал хорошим пилотом», — заключила Куквинова.