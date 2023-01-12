Образование 12 января 2023, 02:30 Студентам предложили повысить стипендию до уровня МРОТ Фракция ЛДПР предложила законопроект о стипендии студентам-очникам не ниже МРОТ freepik

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ЛДПР предложила законопроект, который устанавливает студентам на очной форме обучения государственную стипендию не ниже МРОТ. Документы опубликованы в Telegram-канале заместителя руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.

В пояснительной записке говорится, что изменения предлагается внести в статью 36 Федерального закона «Об образовании». Согласно этим нововведениям, студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, государственные стипендии назначаются не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

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«Задача студентов — получать полноценные знания, а не метаться между подработками и учебой, чтобы свести концы с концами», — написал Нилов в сообщении.

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С предложением увеличить размер стипендии в конце декабря выступило Минобрнауки. С 1 сентября 2023 года в России предлагается увеличить стипендии до 15 тысяч рублей в месяц для студентов и до 20 тысяч рублей в месяц для аспирантов.