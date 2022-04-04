Студентам, потерявшим работу из-за ухода некоторых компаний из России, предложили дать льготу

Российским студентам, которые лишились работы из-за ухода из страны некоторых иностранных компаний, могут предоставить отсрочку на один год по платежам за обучение в вузах. С такой инициативой к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову обратился депутат Госдумы Василий Власов, написал RT.

Власов отметил, что для многих студентов возможность работать была единственным способом оплачивать собственное образование. Поиск нового рабочего места может занять некоторое время.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас оценить целесообразность ввести запрет на отчисление учащихся высших и средне-специальных учебных заведений сроком на 12 месяцев за неоплату услуг учебных заведений, позволить данным гражданам перенести платежи за учебу на срок до одного года», — говорится в тексте обращения.