Студентам из еще шести стран разрешили вернуться в Россию

Студенты еще из шести эпидемически благополучных стран получили право приехать в Россию, чтобы продолжить учебу. Об этом сообщили в Минобрнауки.

Студенты, аспиранты, ординаторы, слушатели подготовительных факультетов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки могут вернуться в Россию для продолжения обучения. Об этом говорится в распоряжении правительства России от 31 марта 2021 года № 814-р.

В Россию пускают только представителей стран, рекомендованных Роспотребнадзором как государств с безопасной эпидемической обстановкой.

Вернуться в РФ для учебы также могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

В Минобрнауки сформирован реестр вузов, полностью готовых к приему иностранных студентов, еще не въехавших в страну.

На фоне пандемии ведомство разработало правила въезда иностранных студентов в Россию. Перед приездом в страну они обязаны не менее чем за 10 дней сообщить в вуз по электронной почте о дате пересечения границы. После им на электронную почту придет информация о въезде. Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в РФ студент должен сделать тест на коронавирус.