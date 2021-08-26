Студенческий кампус за 18 млрд рублей построят в Уфе

Студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра построят в Башкирии. Строительство будет стоить 18 миллиардов рублей. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на руководителя администрации главы Башкирии Александра Сидякина.

Первый этап будет состоять из IQ-парка «Сколково». Он должен быть готов к первому кварталу 2022 года.

Общая площадь кампуса будет равна 73 тысячи квадратных метров. Там будет 2,5 тысячи мест для размещения студентов и преподавателей, конференц-холл, аудитории, лаборатории, спортзал и фуд-корт.