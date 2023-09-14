Образование 14 сентября 2023, 14:08 Московским школьникам предложили стать кандидатами в олимпиадные сборные Центр педагогического мастерства начал набор кандидатов в сборные команды Москвы Сайт мэра и правительства Москвы

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Центр педагогического мастерства (ЦПМ) столичного департамента образования и науки объявил о начале набора кандидатов в сборные команды Москвы на новый учебный год. Об этом рассказал научный руководитель организации Иван Ященко.

Для претендентов предусмотрели тестирование, но участников заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников прошлого сезона пригласили на занятия без отдельного отбора.

Подготовка к олимпиаде — это долгий и кропотливый процесс, который требует от школьника сил и времени. Однако если ребенок увлечен предметом, то такая работа ему по силам. Занятия в ЦПМ — отличный способ погрузиться в олимпиады, расширить кругозор и понять, что ни один предмет не ограничивается школьной программой. Иван Ященко

Подготовка будет включать еженедельные дополнительные занятия по предмету. ЦПМ организует учебно-тренировочные мероприятия и выездные сборы перед олимпиадными этапами, чтобы дать возможность участникам находиться в окружении единомышленников, которые также увлечены данной дисциплиной.

Формат и частота занятий будут зависеть от предмета. Их будут проводить опытные преподаватели из школ и вузов Москвы, а также студенты, ставшие победителями соревнований в прошлые годы. Помимо этого, участников поддержат квалифицированные психологи.

Окончательный состав сборной Москвы на всероссийской олимпиаде сформируют весной, после проведения регионального этапа этого учебного года. Школьники, ставшие участниками заключительного этапа, будут интенсивно готовиться к этому соревнованию.

Первый, школьный этап всероссийской олимпиады по 24 предметам стартовал в сентябре.

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