Стоимость обучения студентов захотели пересмотреть

Минобрнауки России рассматривает вариант пересмотра стоимости обучения для студентов. Однако универсального решения этого вопроса нет — необходимо прорабатывать его отдельно с каждым учебным заведением.

Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в ходе онлайн-брифинга. Он отметил, что вопрос пересмотра стоимости обучения студентов в связи с пандемией коронавируса в стране очень актуален. Однако универсального решения сразу для всех учебных заведений нет. Его слова процитировал ТАСС.

По той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, и сегодня идет поиск ответов на этот непростой вопрос Валерий Фальков.

Фальков отметил, что эти вопросы уже поднимались в ходе встречи с представителями Российского союза ректоров, Ассоциации ведущих университетов России и ассоциации «Глобальные университеты». Министр подчеркнул, что все решения по поддержке студентов, которые в результате примут, будут озвучены.

Фальков напомнил, что некоторые из них уже начали действовать — в вузах запустили специальную программу по содействию в трудоустройстве студентов. Министр отметил, что учебные заведения, которые готовы трудоустроить потерявших подработку студентов, получат субсидии.

Валерий Фальков заявил, что вопрос о церемонии вручения дипломов в 2020 году пока не решен. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране — в приоритете остаются жизнь и здоровье педагогов и студентов. Ранее стало известно, что вузы готовы провести летнюю сессию в онлайн-формате.

Ранее Фальков сообщил, что российские студенты начнут учиться с 1 сентября. Однако пока не понятно, в каком именно формате будет проходить образовательный процесс. Министр надеется, что к тому времени эпидемиологическая обстановка в стране позволит проводить обучение в традиционном формате — с посещением вузов.