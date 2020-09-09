Сто тысяч рублей выплатят бывшим учителям за возвращение в школы Коврова

Власти города приняли решение сделать такое предложение педагогам из-за острого дефицита педагогических кадров. Уточняется, что в школах не хватает учителей географии, истории, химии, физики, физической культуры и музыки.

С начала текущего года из ковровских школ по разным причинам уволились более 30 специалистов. За последние два года цифра достигла двухсот работников. Прошлым летом в учебных заведениях города были открытыми более 80 вакансий.

Отмечается, что на премию могут претендовать бывшие педработники в возрасте до 55 лет, которые уволились из учреждений не менее пяти лет назад. Они должны иметь высшее или же среднее специальное образование.

С начала этого года в России действует программа поддержки учителей в сельской местности, малых городах страны «Земский учитель». Ее участникам в случае переезда в небольшие населенные пункты выплачивают от государства один миллион рублей.