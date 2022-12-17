Образование 17 декабря 2022, 12:19 Стимул к развитию. Глава Минпросвещения поблагодарил Европу за санкции Глава Минпросвещения Кравцов: западные санкции почти не сказались на системе образования Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Западные санкции не оказали существенного влияния на систему образования в России, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Его слова передала пресс-служба министерства. Кравцов даже поблагодарил европейских чиновников за вызов.

«Хотел бы сказать спасибо европейским чиновникам, продолжающим безуспешные попытки давления на нашу страну, попытки разобщить нас. Мы едины», — процитировал министра ТАСС.

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Сергей Кравцов попал в обновленный санкционный список Евросоюза. Он расценил это как «высокую оценку проделанной работы» и стимул «развивать суверенное отечественное образование» во взаимодействии со странами-партнерами.

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Ни на результаты россиян на международных олимпиадах, ни на программах строительства и капремонта школ западные санкции в основном не сказались, отметил глава Минпросвещения.

ЕС включил в девятый пакет санкций около 200 физических лиц и организаций из России, сообщало ранее Nation News. В «черном списке» оказались кинорежиссер Никита Михалков, телеведущие Борис Корчевников и Марина Ким, певец Григорий Лепс, публицист Дмитрий Пучков.