Образование 16 ноября 2022, 18:54 Стартовало строительство школы на 800 мест в Чите

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В Железнодорожном районе Читы началось возведение новой школы, которая рассчитана на 800 учеников. Об этом сообщил «Царьград».

В учебном учреждении будут игровые помещения, класс для маломобильных школьников, спальни для продленки, а также библиотека, мастерская, спортзал, столовая и актовый зал. Отмечается, что школа строится за счет финансирования из бюджетных средств и средств частных инвесторов

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«Строительство школ по концессионной модели позволит до 2024 года создать в регионе свыше шести с половиной тысячи ученических мест в тех населенных пунктах, где они действительно необходимы», — уточнил замминистра образования и науки региона Евгений Егоров.

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