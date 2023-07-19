Образование 19 июля 2023, 11:41 Стартовал мультиформатный конкурс для студентов «Билет в Арктику»

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В России начался студенческий конкурс «Билет в Арктику», победители которого смогут отправиться в экспедицию. Об этом сообщил «Город55».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться в специальном приложении в социальной сети «ВКонтакте». Далее выполнять задания, отвечать на вопросы и проходить тестирования. Все они расположены на интерактивный карте Крайнего Севера. Организаторы надеются, что свои силы в конкурсе попробуют не менее 300 тысяч студентов, добавил сайт udm-info.ru

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Среди лучших отберут 10 человек. Они-то и отправятся в экспедицию в Арктику. Конкурс продлится до 21 августа.

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